Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой потерь нет, ситуация напряженная, но контролируемая, нашим военным показали испытанный на Донбассе мощный БТР Буцефал; постоянные перебои с горячей водой в Николаеве привели к демонтажу централизованного водоснабжения, город полностью переходит на бойлеры; за последние 3 года количество украинских студентов в Польше возросло на треть, и только каждый девятый готов вернуться домой.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 17:11



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