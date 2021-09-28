Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.09.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почему все больше в Украине открывают семейные молочные фермы; антипиратская Инициатива Чистое небо и Департамент киберполиции подписали Меморандум о сотрудничестве в противодействии пиратству в сфере медийного контента; первый упорядоченный Справочник безбарьерности представила первая леди Украины Елена Зеленская.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-09-28
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