Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почему все больше в Украине открывают семейные молочные фермы; антипиратская Инициатива Чистое небо и Департамент киберполиции подписали Меморандум о сотрудничестве в противодействии пиратству в сфере медийного контента; первый упорядоченный Справочник безбарьерности представила первая леди Украины Елена Зеленская.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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