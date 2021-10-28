Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 60 суток в СИЗО без права на залог: решение Харьковского суда для 16-летнего виновника; тарифы на газ и горячую воду до конца отопительного сезона не будут расти; более 26 тыс больных коронавирусом в сутки; в Украине должны вскоре разрешить введение третьей дозы вакцины против Covid-19.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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