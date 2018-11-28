Факты ICTV – Выпуск 15:45 (28.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Крыму Россия продолжает аресты пленных моряков. 19 уже посадили на два месяца; жители оккупированного Донбасса боятся, что из-за военного положение закроют все пропускные пункты; мобилизации сейчас нет, а смс с требованием прийти в военкомат – фейковые.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 17:29



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