Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: цифры коронавируса в Украине коварно низкие; председателю Конституционного суда Александру Тупицкого объявили подозрение по делу о незаконной приватизации Зуевского завода в Донецкой области; Высший антикоррупционный суд не смог выбрать заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову меру пресечения; в центре Одессы автолюбители устроили масштабные гонки.

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