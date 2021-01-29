Факты ICTV — Выпуск 15:45 (29.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: какие предвыборные обещания выполнил президент Зеленский — он сам отчитался перед украинцами; несут ли наказание виновники смертельных ДТП и как можно уменьшить количество аварий; по прогнозам синоптиков, снег будет идти еще как минимум до 2 февраля; в Верховной Раде традиционно отчитывался правительство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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