Факты ICTV — Выпуск 15:45 (29.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина пятая в Европе по количеству новых больных коронавирусом; в Минздраве призвали украинцев активнее записываться на прививку; Верховная Рада готовится рассмотреть закон о коллаборации; контейнеровоз, который почти неделю блокировал движение в Суэцком канале, частично сняли с мели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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