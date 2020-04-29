Факты ICTV — Выпуск 15:45 (29.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество больных за сутки увеличилось. Из-за вспышки Covid-19 закрыли Каховку; президент призывает Минздрав на праздники не снижать темпов тестирования — чтобы не было резкого ухудшения; премьер рассказал, как Украина будет выходить из карантина. Под Кабмином же протестуют предприниматели против избирательности ограничений.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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