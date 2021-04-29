Факты ICTV — Выпуск 15:45 (29.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики, но от оппозиции звучало немало критики; в Украине заболеваемость коронавирусом на 42% выше, чем среднеевропейская; США и Большая семерка не считают прозрачной ситуацию с увольнением Коболева; российский оппозиционер Навальный снова был в суде.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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