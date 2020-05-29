Факты ICTV — Выпуск 15:45 (29.05.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: разборки с автоматами в центре Броваров. Трое раненых, много арестованных; в Украине инфицированных коронавирусом еще достаточно, но Минздрав уже говорит об улучшении; в Украине постепенно открывают садики. Как заведениям удается соблюдать санитарные нормы; Украина открыла 66 пропускных пунктов на границах; Укравтодор отремонтирует почти полторы тысячи мостов по всей стране.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-05-29
Теги: Факты 15.45, Факты ICTV