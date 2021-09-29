Факты ICTV — Выпуск 15:45 (29.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Вакарчук присоединился к проведению Национального урока памяти; ЕС может отменить безвиз для Украины; над островом Ла-Пальма образовалось токсичное облако; когда в Украине включат отопление; с 1 октября больничные будут оформлять только в электронном формате; в Китае масштабные отключения электроэнергии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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