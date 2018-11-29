Факты ICTV – Выпуск 15:45 (29.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина просит Турцию закрыть Босфор для россиян, а НАТО – направить корабли в Азов – потому что давление Кремля продолжается; Ангела Меркель будет говорить с Путиным о Азове на саммите большой двадцатки; пророссийские диверсанты пытаются запугать украинцев. Если вы получили смс со страшилкой о военном положении – обязательно сообщите в полицию.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 17:00



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