Факты ICTV — Выпуск 15:45 (30.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: женщина, которая отдыхала в Занзибаре и Танзании не сделала прививку перед отпуском и заразилась тропической малярией; темпы распространения коронавируса в Украине увеличиваются; пенсионный возраст для женщин повышают, с 1 апреля на заслуженный отдых они будут идти в 60.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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