Факты ICTV — Выпуск 15:45 (30.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 0.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова возросло количество новых случаев. В Минздраве объяснили, что провели рекордное количество тестов; медики столичной больницы вышли на протест. Им не хватает средств защиты, а зарплату за апрель получили почти вдвое меньшую; Европа продолжает ослаблять карантин. В России же рекордный рост количества больных; Украина готова вести переговоры со странами мира об отправке наших работников.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-04-30
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