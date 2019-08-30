Факты ICTV – Выпуск 15:45 (30.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обмен пленными до сих пор не состоялся, журналисты поспешили в аэропорт, а кто-то поспешил обнародовать информацию; Рада работала до ночи, состав правительства, глава СБУ и Генпрокуратуры определены, как происходил процесс; премьер Гончарук впервые пообщался с журналистами, все интересовались главой МВД – это было самое сложное решение при формировании правительства.

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