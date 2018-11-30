Факты ICTV – Выпуск 15:45 (30.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кардинальные решения ради покоя – Украина запретила въезд мужчинам, гражданам России от 16 до 60 лет; украинских моряков из оккупированного Крыма вывезли в Москву. Наши ребята в Лефортово; за межконфессиональную вражду СБУ обыскало Киево-Печерскую Лавру и жилье митрополита Павла.

Опубликовано Ноябрь, 30 в 17:53



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