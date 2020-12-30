Факты ICTV — Выпуск 15:45 (30.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина подписала контракт на поставку почти 2 млн доз китайской вакцины от производителя Sinovac Biotech; Иран выплатит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе самолета рейса Тегеран — Киев; в России вновь заработают вытрезвители; в Украине полностью возобновило работу Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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