Факты ICTV — Выпуск 15:45 (31.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередной рекорд смертности от коронавируса в Украине, ситуация критическая; в Чехии правительство игнорирует предупреждения разведки об опасности сотрудничества с Россией в атомной отрасли; Кабмин расширил список товаров, которые запрещено завозить из России; в Черкассах депутат заказал жестокое убийство заместителя городского головы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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