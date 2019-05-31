Факты ICTV – Выпуск 15:45 (31.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первое заседание обновленной СНБО Президента Зеленского; в Украине подешевеет газ; 8 миллионов смертей в год: мир отмечает День борьбы с табакокурением, Укрзализныца занялась безопасностью на своих путях: за год на них погибло 135 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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