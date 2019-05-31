Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 15:45 (31.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первое заседание обновленной СНБО Президента Зеленского; в Украине подешевеет газ; 8 миллионов смертей в год: мир отмечает День борьбы с табакокурением, Укрзализныца занялась безопасностью на своих путях: за год на них погибло 135 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 18:45 (31.05.2019)
Проект компании Молокия: потребитель получит информацию, от какой фермы сырье
Данилюк после СНБО: большинство считает, что внедрение рынка электроэнергии стоит отложить
Пережил Вторую мировую, а сейчас разрушается: как спасти костел Святого Николая в Киеве
Запрет экспорта нефти из РФ может создать Украине проблемы – Данилюк
Срыв ВНО в Боярке: в МОН отреагировали на скандал
Минимальная зарплата $150 и 43% торговли с ЕС: правительство отчиталось в Раде
В Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка