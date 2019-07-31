Факты ICTV – Выпуск 15:45 (31.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в мире тренд на интеллектуальную и энергоэффективную архитектуру, в Украине есть такие бюро и специалисты, но их категорически мало; международные отношения, право и экономика – тройка топ-специальностей с проходным баллом выше 190; киевское кафе One Love Coffee попало в рейтинг лучших кофеен мира, с 50 заведений она на 28 месте.

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