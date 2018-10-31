Факты ICTV – Выпуск 15:45 (31.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня Киев стал в безумных пробках. Жители одной высотки перекрыли важную дорогу, потому что им отключили свет; под Кабмином снова митинг против повышения цены на газ. Как отреагировали министры; дорога жизни, которой эвакуируют раненых с фронта в ужасном состоянии, почему ее не ремонтируют.

Опубликовано Октябрь, 31 в 17:23



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