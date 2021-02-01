Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинцы до сих пор не понимают, когда, как и чем нас будут вакцинировать, президент Зеленский потребовал от правительства четкого алгоритма прививок; всплеск заражений коронавирусом на Прикарпатье и Закарпатье; в Украине начали проверку пожарной безопасности домов престарелых; первый магазин шведского мебельного гиганта IKEA наконец открылся в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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