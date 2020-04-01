Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине усиливают карантин, какие еще ограничения заработают; пенсионеры и инвалиды получат доплаты; новых больных в Украине за сутки прибавилось вдвое больше; в Америке и Европе пик эпидемии, сейчас там рекордные цифры смертности за сутки; на Франковщине от коронавируса умерла роженица, вирус был обнаружен только после трагедии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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