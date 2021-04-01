Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: специальные пропуска для проезда в общественном транспорте, полное закрытие всех учреждений, кроме жизнеобеспечения. Локдаун и вакцинация — единственный способ победить коронавирус; Наша громада. Новый проект StarLightMedia. Ищем инициативные общины, которые берутся решать местные проблемы; расстройства сна. Почему они появляются и как стабилизировать ночной отдых.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.