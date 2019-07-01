Факты ICTV – Выпуск 18:45 (01.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вблизи Водяного оккупанты обстреляли санитарный автомобиль, двое погибших и раненые; депутаты на согласительном совете поддержали решение выйти из ПАСЕ, пока Россия не выполнит ряд требований.

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