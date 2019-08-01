Факты ICTV – Выпуск 18:45 (01.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: потенциал огромен, но нужна государственная поддержка – Факты анализируют возможности и вызовы внутренних и международных авиаперевозок; почти 80% жилого фонда Украины подлежат сносу или требуют немедленного капремонта – иначе дома развалятся; улицы украинских городов отныне будет патрулировать Нацгвардия.

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