Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первая серебряная медаль для Украины на Олимпиаде в Токио; как владельцам пострадавших от наводнений автомобилей получить компенсацию; как выбрать вкусный и питательный арбуз; какой отдых предлагают загородные клубы Украины; Армин Лашет угрожает санкциями в отношении России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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