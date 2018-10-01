Факты ICTV – Выпуск 18:45 (01.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Индонезии новые землетрясения – жертв уже более 1200. И может быть в несколько раз больше – ужасные подробности; польские пенсионеры ходят в спортзал и путешествуют, украинские же вынуждены тяжело работать, чтобы выжить; в стоке Киева можно найти мониторы и даже холодильники. Почему все так захламлено, а Киевавтодор отчитывается о чистке – и чем может закончиться следующий ливень.

Опубликовано Октябрь, 01 в 20:00



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