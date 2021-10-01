Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина в десятке стран мира по уровню смертности от коронавируса; Газпром прекратил подачу газа в Венгрию по территории Украины; как мир борется с пробками и почему Киев не может преодолеть; президент поздравил педагогов с профессиональным праздником, который отмечают в первое воскресенье октября.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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