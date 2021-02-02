Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Москве продолжается судилище над российским оппозиционером Алексеем Навальным; на Донбассе оккупанты накануне пять раз нарушили перемирие; в Первомайске на Николаевщине пожарные продолжают ликвидировать последствия масштабного пожара; в 63 года оборвалась жизнь украинского режиссера Сергея Проскурни.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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