Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Москве продолжается судилище над российским оппозиционером Алексеем Навальным; на Донбассе оккупанты накануне пять раз нарушили перемирие; в Первомайске на Николаевщине пожарные продолжают ликвидировать последствия масштабного пожара; в 63 года оборвалась жизнь украинского режиссера Сергея Проскурни.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-02-02
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