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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (02.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пойдет ли Гончарук в отставку и что будет с другими министрами; враг обстрелял Красногоровку. Раненая местная жительница; беженцы из Сирии штурмуют границы Евросоюза. Уже есть первые жертвы; На Закарпатье мусороперерабатывающий завод построили – но уже 5 лет не могут запустить; украинским аграриям не хватает влаги. Как глобальное потепление повлияет на Украину.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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