Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский вакцинировался от Covid, за последние сутки в очередь на прививку записалось 45 тыс. украинцев; миру не преодолеть пандемию до конца года — убеждена ВОЗ; в парламенте заработала сенсорная кнопка. Теперь даже при желании депутаты физически не смогут проголосовать за коллегу; в Фактах история бизнеса, на который решились именно во время пандемии, про замороженные датские фрикадельки, которые уже заказывают украинцы к столу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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