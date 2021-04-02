Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: разговор Владимира Зеленского с Джо Байденом. О чем говорили президенты и какие результаты переговоров; антирекорды заболеваемости и смертности от Covid-19, опасность нового южно-африканского штамма и украинцы, которые до сих пор ходят без масок в людных местах; бизнес и карантин. Как выжить малым предпринимателям и чем может помочь государство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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