Факты ICTV – Выпуск 18:45 (02.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация в ПАСЕ, языковой закон, который россияне снова хотят разбирать на сессии ООН и работа над избирательным кодексом – репортаж с ВР; будни украинских детских лагерей – как ни отравление так ужасные бытовые условия.

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