Факты ICTV – Выпуск 18:45 (02.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вкусно, сытно и разнообразно. Кому выгодно чтобы реформа питания военных была заблокирована; они прославляют страну и благодаря им нас уважают. Но почему украинский спорт не нужен отечественной власти; украинские рестораны в мировом рейтинге лучших. Какие заведения теперь станут популярными среди международных путешественников.

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