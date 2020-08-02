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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пропусти скорую — спаси жизнь! В Черкассах полиция провела рейд водителям; кто востребован на отечественном рынке труда, и как на него повлиял коронавирус; как пандемия изменила все планы и отменила отпуска; сдвинуть с места 8-тонный грузовик. В Мариуполе этому учили всех желающих.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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