Факты ICTV – Выпуск 18:45 (02.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове впервые в суде заговорил Геннадий Дронов. Что рассказал о трагической ДТП; в Одесской области вспышка сибирской язвы. Есть ли опасность для всей Украины и как уберечься от инфекции; правила получения субсидий теперь гораздо более строгие. Факты исследовали, кого и почему лишили помощи.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-02
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