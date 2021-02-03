Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: СНБО ввела санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука; стало известно, кого именно убил накануне российский снайпер на передовой; в Винницкой области заработал мощный ситуационный центр, около тысячи его видеокамер фиксирует преступления, аварии и пожары; США и Евросоюз заявили о поддержке блокировки пророссийских телеканалов в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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