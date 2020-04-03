Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине растет количество больных и смертей от коронавируса; Кабмин обнародовал новые правила карантина, которые будут действовать с 6 апреля; в мире уже 1 млн людей с коронавирусом, по темпам болезни лидируют США и Испания; из аптек исчезли жизненно важные лекарства для людей с ревматизмом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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