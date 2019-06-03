Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Леонид Кучма возвращается в Минский процесс; у президента уже есть спикер, ею стала журналистка Юлия Мендель; полицейским, которые тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком – объявлено подозрение.

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