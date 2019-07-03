Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Премьер инспектировал качество ремонта автотрассы Киев-Чоп и предлагает в следующем бюджете заложить 75 млрд на ремонт и строительство дорог; поляки инвестируют в будущее, на гранты и стартапы могут рассчитывать не только граждане Польши, специальный репортаж.

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