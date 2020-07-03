Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.07.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада уволила главу Нацбанка Якова Смолия; почти 900 новых больных коронавирусом в Украине за сутки; российские оккупанты в течение 2020 года около 500 раз не пропускали представителей миссии ОБСЕ на оккупированную территорию; на Прикарпатье спадает уровень воды в реках.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-07-03
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