Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Дарина Реготун |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 15 лет назад он своей машиной убил двух девушек, а сейчас пришел в полицию с повинной; в Ровенской области ураган уничтожил 9 га насаждений, а почистить территорию лесоводам запрещают правила; на передовой продолжается обострение; Президент призвал украинцев присоединиться к флешмобу, чтобы поддержать сборную.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (02.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (02.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.07.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка