Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 15 лет назад он своей машиной убил двух девушек, а сейчас пришел в полицию с повинной; в Ровенской области ураган уничтожил 9 га насаждений, а почистить территорию лесоводам запрещают правила; на передовой продолжается обострение; Президент призвал украинцев присоединиться к флешмобу, чтобы поддержать сборную.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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