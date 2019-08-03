Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новая акция и новые задержания. Похоже, россияне больше не готовы терпеть режим Путина; лучшие парашютисты мира, национальная гвардия, а еще тренер – дублер Тома Круза. Как готовятся к мировому рекорду; крафтовое пиво. Производят его по уникальным рецептам, поэтому и вкус у него – невероятный.

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