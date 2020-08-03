Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве поймали террориста, который захватил банк и угрожал взрывчаткой; на площади Независимости устроили акцию в поддержку пленника Кремля — Валентина Выговского; космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту вернулся с МКС. Такого в США не было уже 45 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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