Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 19 лет попыток наконец увенчались успехом. Верховная Рада лишила нардепов неприкосновенности; он будет работать с открытыми дверями и спасать экономику от всемирного кризиса. Факты познакомились с министром Миловановым; с российской Ростова на Донбасс прибыли новые группы диверсантов. Какая ситуация сейчас на передовой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.