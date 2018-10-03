Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: армии передали модернизированные танки и БТР; Украина требует, чтобы Венгрия отозвала консула к концу недели; в Черкасской области восьмилетний мальчик – из школы попал в реанимацию.

Опубликовано Октябрь, 03 в 20:19



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