Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: армии передали модернизированные танки и БТР; Украина требует, чтобы Венгрия отозвала консула к концу недели; в Черкасской области восьмилетний мальчик – из школы попал в реанимацию.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-03
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