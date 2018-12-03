Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина начинает сборы резервистов в контексте военного положения, обучение для повышения боеготовности продолжаться от 10 до 20 дней в различных областях; сводки с войны напоминают кадры противостояния во Франции, высокие цены на топливо так разнервничало французов, что они даже Эйфелеву башню разбили; агрессия в Керченском проливе не мешает России параллельно наращивать газовый шантаж, Северный поток-2, ежедневно продвигается на несколько км.

Опубликовано Декабрь, 03 в 19:54



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