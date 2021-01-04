Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 4 тыс. новых больных коронавирусом, но ни в одной области нельзя делать послаблений, низкое количество в Минздраве называют эффектом праздников; убийство Павла Шеремета, не исключено, готовили в Беларуси — появились новые подробности дела; обильные дожди и густой туман ожидают украинский в Сочельник, к нам приближается Ахмет — мощный циклон из Европы; в стране стартует регистрация на пробное ВНО.

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