Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина наращивает агроэкспорт, больше всего нашего покупают в Азии и Евросоюзе, премьер Гройсман на мощной агровыставке Восточной Европы; в Гаагском суде ООН рассматривают иск Украины против России по финансированию Москвой терроризма, сегодня сообщает наша делегация.

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